Giornata consapevolezza autismo, quarto circolo canta l’inclusione / FOTO e VIDEO

Si celebra in tutto il mondo quest’oggi, 2 aprile, la Giornata della consapevolezza sull’autismo e anche in città tale ricorrenza viene sottolineata con iniziative di carattere socio-culturale.

E’ il caso del quarto circolo cittadino “don Pasquale Uva” che ha organizzato “Il quarto circolo canta l’inclusione” con lavori, disegni, foto e video che mettono in evidenza il fondamentale valore dell’inclusione.

“Tra due settimane? Tra un mese? Resta la consapevolezza, certo! E l’inclusione? Un gesto, una nota, una strofa, un disegno, l’immagine di un incontro di un’emozione. Ogni giorno viviamo un momento che ci ‘segna’, non sempre però il tempo ci insegna!… Basta un giorno per ritrovare la consapevolezza? Forse basta un giorno per ritrovare noi stessi e il vero senso dell’inclusione”, scrive le docente referente per l’Inclusione Margherita Gramegna.

Di seguito foto e video dei lavori realizzati dagli alunni del quarto circolo.