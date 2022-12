Due giornate all’insegna dei doni e dei sorrisi per l’associazione “Noi per Voi” di Bisceglie / FOTO

Giornate di donazioni per l’associazione “Noi per Voi” di Bisceglie, protagonista di due eventi nei giro di poche ore.

I volontari dell’associazione si sono recati lo scorso 23 dicembre al centro diurno “Villa Giulia” per la consegna di doni e piccoli pannettoni a tutti i bambini, mente nel giorno di Natale c’è stata la visita all’ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie. Alla consegna dei doni e dei panettoncini ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria si è unita la Direttrice del presidio ospedaliero biscegliese, Pierangela Nardella, per gli auguri ai pazienti ricoverati e ai dipendenti in servizio ieri mattina.

“Vedere gli occhi di alcuni pazienti diventare lucidi – dichiara Maria Lavolpiella, presidente “Noi per Voi” – dalla commozione per un piccolo e semplice gesto ci rende ancora più forti per affrontare il lungo cammino per il raggiungimento del nostro obiettivo che è il miglioramento del benessere delle persone anziane o con disabilità”.

“Abbiamo voluto regalare a tutti i pazienti ricoverati in ospedale in questo giorno di festa un momento di serenità – commenta Roberto Cioce, vice presidente “Noi per Voi” – è stato questo il nostro modo di dire loro “non siete soli”.