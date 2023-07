Casambulanti incontra sindaco Angarano e assessore Musco su area mercatale e iniziative

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Casambulanti che ha incontrato a Palazzo di Città le autorità istituzionali biscegliesi per discutere circa alcuni punti relativi al mercato settimanale e iniziative di carattere promozionale.

L’incontro si è svolto nella Sala Giunta del comune di Bisceglie. Un incontro programmato e convocato dall’Assessore alle Attività Produttive avv. Onofrio Musco con la Delegazione CasAmbulanti. Dopo il saluto e gli auguri di buon lavoro al neo Assessore, è stato il Presidente di Delegazione, Vincenzo Todisco, per l’occasione accompagnato dai colleghi Mimmo Sinisi e Gianluca Papagni, a relazionare nel merito delle richieste delle quali l’Assessore Musco si è fatto immediatamente carico.

Richieste che interessano innanzitutto il mercato settimanale del martedì nell’area attrezzata e quello domenicale da qualche anno regolarizzato proprio su input di CasAmbulanti Bisceglie. Tra i punti all’ordine del giorno delle richieste sul tavolo una puntuale verifica dell’area mercatale e delle sue condizioni partendo dalle intese raggiunte e sottoscritte in sede di trasferimento. Anche le condizioni logistiche e strutturali dell’area sono state evidenziate e l’Assessore ha riferito di aver già disposto verifiche ed accertamenti proprio in merito alle condizioni della pavimentazione che va messa in sicurezza.

Altro punto in discussione è stato quello relativo all’assenza di parcheggi a disposizione dell’utenza. La soluzione va ricercata nell’utilizzo dell’area disponibile che va resa fruibile. L’Assessore ha rassicurato che le vie di intersezione dell’intera area avranno la loro denominazione per una più facile individuazione così come ha recepito la richiesta della Delegazione CasAmbulanti di provvedere ad un censimento dei posteggi lasciati liberi in modo da avviare le necessarie procedure ma anche per comprendere le ragioni di tali abbandoni. In merito al mercato che quest’anno coincide con la festività di Ferragosto a breve sarà attivato il Tavolo di Concertazione in modo da definirne la data di svolgimento con la bella novità di eventi collaterali e contestuali da svolgersi nell’area attrezzata che ospita il mercato settimanale.

All’incontro è stato presente anche il Presidente Savino Montaruli che ha dichiarato: “con immenso piacere ho conosciuto l’avvocato Musco che ho trovato non solo estremamente disponibile ed aperto al dialogo ma anche profondo conoscitore della condizione del piccolo commercio biscegliese e delle sue necessità, propensioni ed aspettative. “Sono sicuro – ha affermato Montaruli – che la Delegazione CasAmbulanti Bisceglie abbia trovato il miglior interlocutore possibile per completare un lavoro già iniziato con la già Assessora avv. Maria Lorusso, nel segno della continuità. Anche con gli Uffici Suap ed i suoi Dirigenti proseguiremo in quel lavoro di concertazione e di condivisione che ha già dato ottimi risultati, così come ottimi sono i rapporti con le altre Sigle di Rappresentanza che avremo il piacere di incontrare presto a quel Tavolo di lavoro utile per programmare tante iniziative innovative e di grande impatto per una città qual è quella di Bisceglie che cresce a vista d’occhio e che si pone ai vertici delle potenzialità dell’intera Provincia e Regione” – ha concluso Montaruli.

Non è mancato il saluto del Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano che è stato felice di salutare la Delegazione CasAmbulanti con la quale ha sempre intrattenuto ottimi rapporti, anche personali con ciascun componente.