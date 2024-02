Carnevale in Città, in piazza Vittorio Emanuele giochi e animazione per i più piccoli

Allegria e spensieratezza al centro del Carnevale ideato da Confcommercio Bisceglie con il patrocinio del Comune di Bisceglie. L’appuntamento è in piazza Vittorio Emanuele II domenica 11 febbraio a partire dalle 11:00. Una grande festa di piazza, con animazione musicale, intrattenimento e giochi, dedicata ai più piccoli che saranno i protagonisti di questa iniziativa colorata e divertente. Animazione affidata a Gianluca Gadaleta e al gruppo Ramè: “Il carnevale è la festa popolare per eccellenza: quale modo migliore per festeggiarla se non in piazza?”, si chiede Gianluca Gadaleta.

Tagged animazione

carnevale

Confcommercio