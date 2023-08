Borgo delle Meraviglie, proseguono i laboratori per i più piccoli nel centro storico

Proseguono, dopo la brevissima sosta per il ferragosto, le iniziative e i laboratori all’interno del Borgo delle Meraviglie, nel centro storico di Bisceglie.

Oggi, mercoledì 16 agosto, alle ore 18, appuntamento con il laboratorio di G&G riciclando, in cui i bambini potranno scoprire come trasformare anche un banale volantino in un oggetto unico e speciale. Riciclare, creando con le proprie mani qualcosa di nuovo. Prenotazione obbligatoria al numero 330716816.

Giovedì 17 agosto, alle ore 17, i più piccoli potranno invece cimentarsi con il laboratorio a cura de Il Fiocco Creativo, grazie al quale impareranno a prendere confidenza con la propria manualità, divertendosi e giocando con pesci in pasta modellabile. Prenotazione obbligatoria al numero 3462387194.

La 4a edizione del Borgo delle Meraviglie è organizzata da Associazione Borgo Antico, Gal – Ponte Lama e Confcommercio Bisceglie, con il sostegno del Comune di Bisceglie e della Camera di Commercio di Bari.