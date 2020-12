Atenei eco-friendly, l’Università di Bari ottava in Italia su 32 partecipanti / CLASSIFICA

La classifica mondiale GreenMetric World University Ranking 2020 parla chiaro: l’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari si attesta all’ottavo posto, tra i 32 atenei italiani presenti, tra quelle che hanno mostrato un forte impegno nel settore della sostenibilità.

A livello mondiale, su 912 università partecipanti al Ranking del 2020, l’ateneo barese occupa la 119^ posizione con un salto in avanti, rispetto al 2019, di ben ottantasei posizioni.

“Lo studio, promosso e attuato dall’Università dell’Indonesia (UI) misura ogni anno”, si legge in una nota dell’Università di Bari, “l’impegno delle istituzioni accademiche attraverso l’analisi di sei indicatori: Ambiente e Infrastrutture, Energia e Cambiamenti Climatici, Rifiuti, Acqua, Trasporti, Educazione“.

Il sistema di criteri adottato da UI GreenMetric si basa sulle quattro “E”: environment (ambiente), economics (economia), equity (equità) e education (educazione).

Il gradino più alto del podio tricolore è occupato dall’Università di Bologna (decima posizione nella graduatoria mondiale), seguono due atenei torinesi: l’Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino. Quarta posizione per l’Università degli Studi dell’Aquila, quinta la Luiss di Roma, sesta l’Università di Genova e settimo il Politecnico di Milano. Ottavo piazzamento, come già detto, per l’Università degli Studi di Bari, nona l’Università di Salerno e decima l’Università Milano-Bicocca.