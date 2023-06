Assolocali Bisceglie: “Auguri ad Angarano. Spina convogli passione e capacità in nuovi progetti”

“Giungano al rieletto Sindaco della città di Bisceglie, Angelantonio Angarano, le mie più vive congratulazioni, come Presidente di Assolocali Bisceglie, unite a quelle di tutta l’Associazione che rappresento”, scrive così in una nota Andrea Ferrante.

“Auguro al Sindaco e alla futura giunta un proficuo lavoro con l’augurio che da subito la nuova amministrazione dia vita ad un tavolo permanente di confronto con la nostra Associazione, in modo da riportare in modo sistematico le istanze degli imprenditori non solo nel dibattito politico ma soprattutto nelle scelte che incidono sul settore della Ristorazione, del Food e del Beverage”, si legge nella nota.

“Assolocali sarà sempre disponibile al dialogo e a fornire strumenti e valutazioni che vadano nell’esclusivo interesse dello sviluppo di Bisceglie perché ritengo che ci sia molto da lavorare insieme e compatti, per un concreto rilancio della nostra città. Infine, un sentito pensiero di vicinanza da parte di tutti gli associati di Assolocali Bisceglie è rivolto al candidato sindaco Francesco Spina con l’auspicio che possa convogliare la sua passione e la sua capacità politica nella realizzazione di nuovi progetti”, conclude Ferrante.