Associazione Amici dell’Alberghiero, il connubio giusto tra cucina e solidarietà / FOTO

Un ricavato di ben 1455 euro quello raccolto dall’associazione “Amici dell’Alberghiero”, presieduta dall’ex alunno Savino Tedeschi, nel corso della serata benefica “Insieme per la Scuola” dello scorso 22 marzo presso la Sala Ricevimenti La Pineta di Molfetta. Si tratta del secondo evento associativo in collaborazione con l’Istituto dopo quello organizzato in sinergia con l’Associazione Pasticcerie Storiche di Bisceglie.

La neonata associazione ha organizzato, assieme agli alunni dell’Istituto Alberghiero molfettese, ai docenti sala e di cucina, attivissimi nella preparazione dell’evento, una serata di beneficienza in favore proprio della scuola che forma i futuri operatori della ristorazione.

L’associazione, oltre che dal presidente Savino Tedeschi, è composta dagli ex alunni Francesco Losapio, Michelangelo Sparapano, Vincenzo Di Pilato, Giuseppe Ferrante, Angelo Romanelli, Luciano Capurso, Mauro Sciancalepore e Antonio Roselli (in arte dj Frog).

“L’associazione è nata con questo direttivo, ma è ovviamente disponibile ad accogliere quanti vorranno apportare idee, suggerimenti, partecipazione attiva. Anzi, già diversi ex alunni di acclarato valore e insegnanti dell’Alberghiero si sono associati condividendo le finalità del progetto associativo”, ha dichiarato Tedeschi, “Grazie alla direttrice dell’Istituto Alberghiero Antonia Preziosa, al dirigente scolastico Antonio Natalicchio e al vice preside Michele Salvemini per aver creduto in questa iniziativa e per aver da subito sposato finalità e dettagli, grazie agli insegnanti che hanno dato una mano fattiva e concreta nelle fasi di preparazione della serata, grazie al prof. Gerardo Pepe e al prof. Fabio Pisani e grazie alle alunne e agli alunni per la partecipazione e l’entusiasmo mostrati in vista dell’organizzazione dell’evento”.