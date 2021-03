Anno giubilare, parrocchia san Pietro indice bando per realizzazione logo

In vista dell’apertura dell’anno giubilare, che partirà ufficialmente il 22 febbraio, la parrocchia di san Pietro ha indetto un bando per l’individuazione di un logo rappresentativo del Giubileo.

Come da regolamento, il logo dovrà aver come protagonista san Pietro e attraverso riferimenti grafici di facile comprensione bisognerà rappresentare vicende di vita del santo, come ad esempio l’essere pescatore della Galilea. Al concorso, totalmente gratuito, si può partecipare individualmente o in gruppo. Ogni elaborato va consegnato entro e non oltre il 30 aprile 2021 alla parrocchia di san Pietro, tutti i giorni dalle 17,30 alle 19,30. Una volta acquisiti tutti i lavori, una commissione composta da un parroco, un sacerdote che ha operato nel corso dei cinquanta anni nella comunità, un membro del consiglio pastorale, uno storico, un artista e il direttore dell’ufficio comunicazioni sociali, decreterà il vincitore del concorso.

Per leggere interamente il bando, è possibile richiederlo all’indirizzo mail sanpietro@arcidiocesitrani.it o scaricarlo direttamente dalla pagina facebook della diocesi.