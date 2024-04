A Bisceglie l’evento “Alla scoperta della Luna e Giove!”

Si chiama “Alla scoperta della Luna e Giove!” l’evento previsto per oggi, 14 aprile, al “Lido La Salata” sul lungomare di Bisceglie.

Dalle ore 19.30 sarà possibile approfondire, in maniera gratuita, tutti gli aspetti inerenti l’astronomia in uno spazio ideale per indirizzare gli occhi al cielo con il supporto di esperti. In casa di giornata nuvolosa l’evento è da ritenersi annullato.