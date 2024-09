Gruppo Megamark dona buoni spesa al Comitato Diocesano feste patronali per la Caritas

In concomitanza della festa della Vergine Addolorata, il gruppo Megamark, nella persona del presidente cav. Giovanni Pomarico, ha donato al Comitato Diocesano Feste Patronali 250 buoni spesa dal valore unitario di 20€, per un totale di 5 mila euro, che saranno consegnati agli assistiti delle Caritas della nostra città. Un concreto aiuto che si aggiunge alle attività di carità intrapreso dal comitato, in rete con le Caritas, che nell’ambito dei festeggiamenti in onore della Beata Vergine Maria Addolorata già il 6 e 7 settembre scorso – grazie a più di 80 volontari – ha raccolto 2400kg di generi alimentari che sono stati distribuiti alle Caritas parrocchiali.

«Confcommercio Bisceglie desidera esprimere un sentito ringraziamento a tutti i commercianti della città, e in modo particolare ai titolari dei supermercati, per la loro disponibilità nel promuovere una raccolta di generi alimentari destinati alle famiglie più bisognose, distribuiti attraverso la Caritas tramite il Comitato Diocesano Feste Patronali di Bisceglie» ha commentato Leo Carriera. «Un grazie speciale va al Gruppo Megamark, che oltre a contribuire significativamente, ha donato anche 250 gift card del valore di 20,00 € ciascuna. Questo gesto dimostra ancora una volta l’impegno e la generosità della categoria nel sostenere chi è in difficoltà», ha concluso il presidente di Confcommercio.

«La coesione sociale è un valore fondamentale per la nostra comunità, che trova forza nella solidarietà e nell’aiuto reciproco, valori nei quali ci rispecchiamo» ha affermato il sindaco Angelantonio Angarano. «In questo contesto, il gesto della donazione dei buoni spesa assume un’importanza ancora più grande: per quanto simbolico, rappresenta un aiuto concreto per chi vive situazioni di difficoltà. Un ringraziamento speciale va alla famiglia Pomarico e al Gruppo Megamark per questa donazione e per la sensibilità che sempre denota. La nostra gratitudine va altresì al Comitato Diocesano Feste Patronali presieduto da Nicola Dell’Orco, alla Confcommercio presieduta da Leo Carriera e a tutti i commercianti, al rettore della basilica Concattedrale don Giuseppe Abbascià che, con la Caritas, sono quotidianamente al fianco di chi ha più bisogno», ha aggiunto il primo cittadino.

«È molto significativa la collaborazione nata tra il Comitato e le Caritas di Bisceglie, che permette di dare alle feste patronali, una connotazione di carità, non come appendice posticcia, ma come valore principe» ha commentato Sergio Ruggeri, responsabile della Caritas Cittadina. «Queste attività si aggiungono al lavoro diuturno, che le 11 Caritas parrocchiali con le vincenziane e il centro cittadino Caritas, svolgono lo scorso anno sono stati distribuiti 10.700 pacchi alimentari a 847 nuclei familiari, aggiungendo i diversi servizi, Recuperiamoci, distribuzione vestiario, sostegno scolastico, si sono intercettati circa 4.000 fratelli. Ma tutto questo si può fare, solo grazie alla rete tra i singoli gli enti e le istituzioni, è la condivisione con i meno fortunati, che dà valore e senso alla comunità degli uomini», ha commentato Ruggeri.

«Il gruppo Megamark ha sin da subito accettato la nostra richiesta di collaborazione permettendoci di effettuare la raccolta nei supermercati del gruppo, questo gesto è un ulteriore segno tangibile di vicinanza ai quanti della nostra città sono in una condizione di bisogno» ha commentato il presidente del Comitato Diocesano Feste Patronali Nicola Dell’Orco che ha aggiunto: «voglio ringraziare chi aiuta quotidianamente i meno fortunati pubblicamente e nell’anonimato. Questa è lo spirito che unisce i biscegliesi attorno alla festa della Madonna Addolorata, prestare aiuto al prossimo in maniera disinteressata con i fatti e non solo a parole», ha concluso il presidente dell’Orco.