Al via oggi Passeggiate Patrimoniali con gli studenti del Circolo “Caputi”

Gli alunni delle quarte classi del II Circolo Didattico “Caputi” di Bisceglie, a partire da oggi, parteciperanno alle Passeggiate Patrimoniali da effettuare tra lezioni in classe, plessi “Via Fani e Caputi” con proiezioni di documentari a cura del Circolo della Vela Bisceglie con Bisceglie Approdi, Scuola Cani Salvataggio Nautico OdV, A.N.M.I. Gruppo di Molfetta “Guardiamarina Giuseppe Piccininni”, sulla banchina del Porto Turistico, Marina Resort “Bisceglie Approdi”.

Diversi gli argomenti che saranno affrontati: struttura e nomenclatura della barca a vela, come si arma una barca, meteorologia nautica e navigazione, dimostrazioni di recupero in mare di persone in difficoltà con l’impiego dei cani da salvataggio, “Pesca a Strascico”. “Il Punto Nave” sarà sviluppato presso I.I.S.S. ” Amerigo Vespucci” Molfetta con giro sul simulatore di navigazione.

Le Passeggiate Patrimoniali, istituite nel 1991 come azione congiunta del Consiglio d’Europa e della Commissione Europea, sono concepite con chi vive e lavora in un territorio o ha una particolare affinità con esso, sono state proposte dal Club per l’UNESCO di Bisceglie, all’Istituto “V. Caputi” per diffondere la comprensione dell’influenza umana sul mare e dell’influenza del mare sugli esseri umani.

Le giornate saranno sviluppate in orario scolastico, oltre ad oggi, anche il 25 e 27 di settembre, mentre quella extrascolastica il 22 settembre per concludersi nella Giornata Europea del Patrimonio del Consiglio D’Europa, 28 settembre, con il convegno finale “IL MARE: la Costa, la Cultura e il lavoro”, in cui interverrà la Docente Agata Angelico – Responsabile Progetti UNESCO e sviluppo Sostenibile del Circolo.