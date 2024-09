A Bisceglie pedalata all’insegna del rispetto di salute e ambiente

TeknoService e Green Link, con il supporto del Comune di Bisceglie, hanno organizzato per la cittadinanza una giornata all’insegna del rispetto della propria salute e dell’ambiente. In collaborazione con la Polisportiva “Gaetano Cavallaro” domenica 22 settembre, con ritrovo alle ore 9:45 in piazza Regina Margherita, è in programma una pedalata ecologica.

“L’intento di tale iniziativa – si legge nella nota di TeknoService e Green Link – è quello di avere una conoscenza più dettagliata della realtà locale e di adoperarsi al fine di sviluppare una maggiore cura del proprio territorio, preservandolo da atti vandalici come l’abbandono dei rifiuti. Il gruppo in bicicletta muoverà alle ore 10 per dirigersi verso via della Libertà (area Conca dei Monaci). All’interno della zona un punto di ritrovo rifornirà i partecipanti sacchi, guanti e pinze per permettere una raccolta straordinaria di rifiuti, oltre che simpatici gadget”.

“Il rientro presso piazza Margherita è previsto per le ore 12.15 circa. Il percorso, di bassa difficoltà, si presenta adatto a tutti, grandi e piccini. Gli organizzatori consigliano di controllare il proprio mezzo in anticipo e verificare il funzionamento di cambio e freni, del campanello, della luce anteriore bianca e della luce posteriore rossa. È raccomandato – conclude la nota – di portare con sé acqua e di utilizzare il casco. Sarà possibile utilizzare biciclette adattate (handbike e tricicli) messe a disposizione dalla Polisportiva “Gaetano Cavallaro” previa prenotazione telefonica al numero 3403820549 (Sabino).”