Progetto “Spiaggia senza barriere”, superati i 500 ingressi nell’estate 2024

Si è chiusa alcuni giorni fa la stagione 2024 della Baywatch sulla spiaggia libera attrezzata anche per persone con disabilità, affidata dal Comune di Bisceglie all’Associazione con un patto di collaborazione. Il progetto ‘Spiaggia senza barriere’ ha raggiunto quest’anno i 501 ingressi in acqua di persone disabili, lo scorso anno erano stati 300.

“Siamo molto felici – le parole del presidente dell’ASD Baywatch Mimmo Rubini -. I numeri confermano la bontà del progetto: oltre 1200 ore di servizio, 10 giovani qualificati, tra OSS, infermieri e bagnini, e 2 sedie galleggianti ci hanno permesso di effettuare 200 ingressi in più dello scorso anno”.

L’Associazione Baywatch ha avviato questo speciale servizio già nel 2019, direttamente sui ciottoli della spiaggia del Cagnolo dove è poi sorta la piattaforma attrezzata.

“Sin dal 2014, quando abbiamo messo in campo il primo progetto ‘Spiagge Sicure’ portando i bagnini e il servizio di salvamento sulle spiagge libere biscegliesi, abbiamo iniziato a coltivare il sogno di rendere il nostro mare accessibile a tutti – spiega Piero Innocenti, fondatore della Baywatch – Dal 2019 l’Associazione permette alle persone con disabilità di vivere il mare in tutta sicurezza e tranquillità, e il progetto migliora di anno in anno. Ogni anno cerchiamo di migliorare il nostro servizio. Le difficoltà non mancano, ci sono tanti costi da sostenere. Tutto però è ripagato dai sorrisi e dalle parole di tante persone con disabilità e dei loro familiari e amici che, grazie all’impegno dei nostri ragazzi, possono serenamente fare il bagno nelle acque del mare di Bisceglie. Un importante ringraziamento va anche al Comune che si è occupato della manutenzione della piattaforma che ogni anno, purtroppo, viene danneggiata dalle mareggiate invernali, agli sponsor e ai cittadini che contribuiscono, anche con il 5×1000, al progetto. Siamo già al lavoro per il 2025 per l’acquisto di nuove attrezzature, migliorare ancora di più e ampliare il servizio, per accogliere in spiaggia sempre più persone”, conclude il presidente Mimmo Rubini.