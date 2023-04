Virtus Bisceglie, insidiosa trasferta a Minervino

Con i campionati di Eccellenza e Promozione conclusi, ed i playoff che inizieranno il 30 Aprile, l’unica compagine biscegliese che scenderà in campo domenica 23, sarà la Virtus Bisceglie di scena a Minervino Murge per affrontare il Top Player Minervino nel match valevole per la venticinquesima giornata del torneo di Prima Categoria girone A.

I ragazzi di Piccarreta sono reduci dal largo successo per 10-2 sul Real Zapponeta e mettono nel mirino il quarto successo consecutivo per consolidare la quinta posizione in classifica e magari colmare il gap dalle squadre che la precedono. La squadra di casa invece, è reduce dal ko fuori casa per 3-2 sul Peschici e vuole proseguire la striscia positiva di risultati dinanzi al pubblico amico dopo il pareggio con il Troia per 1-1.

Le due squadre hanno 8 punti di distacco. I virtussini ne hanno attualmente 39 contro i 31 della squadra locale. I biscegliesi hanno siglato sinora 47 reti subendone 36 (quinta miglior difesa) mentre, il Minervino è andata a segno in 39 occasioni e incassato 37 marcature.

Nel match d’andata la Virtus Bisceglie si impose per 2-1 grazie agli acuti di Ragno e Preziosa. La gara, che avrà inizio alle ore 16.30,sarà diretta da Emidio Pio Cipriano di Foggia.

Foto: Cristina Pellegrini