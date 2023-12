Vince il Futbol Cinco in C1, Ko di misura per Diaz e Nettuno

Una vittoria e due sconfitte per le squadre biscegliesi scese in campo nel pomeriggio di sabato 3 Dicembre. Copertina della giornata che va al Futbol Cinco il quale torna al successo dopo un lungo periodo di astinenza. Sconfitte di misura per Diaz e Nettuno.

I biancorossi di Di Chiano vengono battuti per 3-2 dal Città di Acri nell’ottavo incontro del campionato serie B girone G con le reti biscegliesi siglate da Garcia Rubio e Mongelli. In virtù del ko in terra calabrese, la Diaz rimane a 18 punti perdendo la vetta a discapito del Senise. Sabato prossimo i biscegliesi ospiteranno al “Paladolmen” il Football Latiano sconfitto per 4-2 dal Senise.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE B GIRONE G

Torna a vincere il Futbol Cinco che supera per 7-3 il Futsal Byre Ruvo nel dodicesimo nonchè ultimo turno del girone d’andata del massimo torneo regionale. Mattatore dell’incontro è stato De Cillis artefice di una tripletta a cui si aggiungono la doppietta di L’Erario nonchè gli acuti di Sinigaglia e D’Elia. Per gli ospiti invece, doppietta di Ciliberti e gol di De Nigris. Nerazzurri che arrivano al giro di boa con 6 punti e abbandonano l’ultima posizione in classifica. Si tornerà in campo sabato 16 dicembre con il Cinco ospite del Futsal Terlizzi.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C1

Ko di misura del Nettuno che cede per 4-3 alla capolista Audax Rutigliano. Per i biancazzurri a segno Carabellese, Cangelli e Losapio. I ragazzi di Ventura rimangono sempre a 3 lunghezze e sabato prossimo ospiteranno il San Ferdinando c5.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C2

Foto: Pagina facebook Futbol Cinco