Unione Calcio, trasferta dall’alto coefficiente di difficoltà contro l’Audace Barletta

Dopo il pareggio esterno in rimonta contro il Vieste ed il turno di riposo dell’ultima giornata, l‘Unione Calcio Bisceglie scende nuovamente in campo oggi pomeriggio, fischio d’inizio ore 16.30, per affrontare al “Comunale” di Trinitapoli, l’Audace Barletta nell’incontro valevole per la decima giornata del campionato di Eccellenza.

Una gara dall’alto coefficiente di difficoltà per gli uomini di Rumma in quanto affronteranno una squadra che, durante il fermo del campionato è stata completamente stravolta sotto l’aspetto dirigenziale, tecnico e della rosa. Difatti, la compagine barlettana, è stata acquisita dall’imprenditore Giuseppe Di Benedetto già presidente del Trinitapoli il quale, dopo aver affidato la guida tecnica a Luigi Agnelli, lo ha sostituito con mister Franco Cinque. Inoltre, vestono la maglia biancorossa gente del calibro di Vicedomini, Rana, Coletti, Agodirin, l’ex di turno Musa, Laboragine.

L’Audace occupa attualmente la quarta posizione in classifica con 11 punti ed è reduce da due affermazioni consecutive, entrambe per 2-1, maturate rispettivamente contro Città di Mola e San Severo. L’Unione invece, ha conquistato sinora 5 punti frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e tre sconfitte.

Mister Cinque dovrà fare a meno degli squalificati Rizzo e Tricarico.

Dirigerà l’incontro Roberto Aratri di Bari il quale sarà coadiuvato da Alessandro Scrima e Danilo Amatore entrambi di Taranto.