Unione Calcio in campo nel recupero contro il Team Orta Nova per avvicinarsi alla salvezza

Fare un ulteriore passo verso la permanenza in Eccellenza. E’ questo l’obiettivo dell’Unione Calcio che, oggi pomeriggio, 10 marzo alle ore 15, scenderà in campo a San Ferdinando di Puglia per affrontare la Team Orta Nova nel recupero della diciannovesima giornata del massimo torneo regionale.

Gli azzurri, reduci da due pareggi consecutivi contro Manfredonia e San Marco, mettono nel mirino la decima affermazione in campionato contro una diretta concorrente alla salvezza e riportarsi nella parte alta della classifica. La compagine locale però, è reduce dal ko interno contro la vicecapolista Corato e va a caccia di punti per allontanarsi dalla zona calda della graduatoria.

Unione e Ortanova hanno dieci punti di distacco (31 per i biscegliesi contro i 21 dei foggiani). Le due compagini hanno siglato rispettivamente 37 e 23 gol e subito 33 e 35 reti. Nel match d’andata, Bufi e compagni si imposero con un netto 5-0.

Andrea Cianci di Bari è l’arbitro designato per la contesa e sarà coadiuvato da Roberto Francesco Prigigallo e Giovanni Luca Eramo sempre di Bari.