Unione Calcio in campo a Molfetta per la Coppa Italia

Derby infrasettimanale di Coppa quello che vedrà affrontarsi nuovamente al “Paolo Poli” Molfetta Calcio e Unione Calcio Bisceglie oggi, 30 novembre con fischio d’inizio alle 14.30.

Le due squadre in testa alla classifica del girone A dell’Eccellenza Pugliese si incrociano in una sfida che determinerà una delle finaliste che si giocheranno il titolo nelle gare del 21 gennaio e il 4 febbraio 2024. Molfetta e Unione ci arrivano con spirito molto differente: la squadra di mister Di Domenico ha un solo risultato utile, la vittoria con almeno 2 reti di scarto, per conquistare il pass, mentre gli azzurri “virtualmente” estromessi (avendo perso con il Foggia Incedit) possono giocare senza pressioni e per onorare al meglio la competizione. Spettatore interessato quel Foggia Incedit che, dopo il pareggio casalingo per 1-1 con i molfettesi, ha vinto per 1-3 al Di Liddo.

Nell’ultimo confronto tra le due squadre al Poli valevole per la 7^ di Campionato c’è stato lo spettacolare 1-1 con gol nel recupero di Dargenio e Mbaye. Tra gli azzurri non sarà del match il capitano Vincenzo Bufi, squalificato.

La gara sarà arbitrata da Marco Lombardo (Brindisi) assistito da Luca De Gaetanis (Brindisi) e Luca De Simone (Casarano).