Unione Calcio fa visita al San Severo, sfide casalinghe per Don Uva e Virtus

Due gare dal coefficiente di difficoltà medio-alto ed uno scontro salvezza. E’ questo il programma che vedrà coinvolte le biscegliesi Unione Calcio, Don Uva e Virtus Bisceglie che scenderanno in campo domenica 21 novembre.

Sfida d’alta quota per gli azzurri di Luca Rumma di scena al “Ricciardelli” di San Severo per affrontare la squadra locale nell’undicesimo, nonchè terzultimo turno d’andata, del campionato di Eccellenza Pugliese girone A. Un match difficile ma affascinante tra due compagini che, in questi anni, hanno sempre lottato per conquistare la permanenza nel massimo torneo regionale calcistico. In questa stagione invece, occupano rispettivamente la terza e la quinta posizione in graduatoria. San Severo e Unione Calcio hanno conquistato 21 e 18 punti con i biscegliesi, così come Corato, Barletta e Canosa che non hanno sinora concluso una gara in parità. I padroni di casa sono reduci da due pareggi consecutivi per 1-1 contro Real Siti ed Atletico Vieste e, nella gara di Coppa, hanno superato per 3-1 il Corato nella seconda giornata del triangolare. Le due contendenti hanno siglato 21 gol a testa e sarà una sfida anche tra i due principali capocannonieri. Da una parte Manzari, a segno in 12 occasioni e dall’altra Lucas Garcia top-scorer del San Severo con 9 gol. Francesco Pio Sarcina di Barletta sarà il direttore di gara e sarà coadiuvato da Alessandro Scrima e Gianmarco Sorgente entrambi di Taranto. Fischio d’inizio alle ore 14.30.

Alla stessa ora, al “Di Liddo” di Bisceglie, scenderà in campo il Don Uva che ospiterà l’Arboris Belli nell’undicesima giornata del torneo di Promozione girone A. I biancogialli, reduci dal ko per 4-1 contro la Virtus San Ferdinando, puntano al riscatto per proseguire la striscia positiva di risultati interni. La compagine gialloverde al contempo, mette nel mirino la terza affermazione di fila dopo quelle maturate con Fesca Bari e Rinascita Rutiglianese. L’Arboris Belli detiene il miglior attacco con 31 gol sinora siglati di cui 12 portano la firma di Mastronardi miglior realizzatore del girone. Terna arbitrale tutta di Foggia. Arbitrerà Dario Zifaro affiancato da Andrea Rizzi e Francesco Di Muzio.

Tornare a conquistare l’intera posta in palio. E’ questo l’obiettivo della Virtus Bisceglie che alle ore 11.00 affronterà la Ruvese nell’anticipo del nono incontro del campionato di Prima Categoria girone A. I ragazzi di Piccarreta, dopo i due pareggi consecutivi con Città di Trani e Stornarella vogliono riconquistare i 3 punti che mancano dalla prima giornata . Di fronte una Ruvese reduce dal ko interno per 4-0 contro la capolista Virtus Palese. Le due squadre hanno siglato sinora 9 e 7 reti. Gli ospiti hanno la seconda peggior difesa del girone con 19 gol incassati. Virtus Bisceglie – Ruvese sarà diretta da Giammarco Maestoso di Lecce.

Foto: Marcello Papagni