Unione Calcio campione Juniores, Monopoli: “Società crede nei giovani, dedica a mister Di Reda”

Risultato di prestigio per il settore giovanile dell’Unione Calcio Bisceglie che nello scorso weekend ha vinto matematicamente il Campionato Regionale Juniores con due giornate d’anticipo.

Un cammino pressochè perfetto, quello nel girone C, dei ragazzi allenati dal tecnico Angelo Monopoli che hanno staccato il pass per le fasi finali. Un gol di De Liso ha permesso agli azzurri di superare in trasferta la Nuova Spinazzola e conquistare il titolo, data la giornata di riposo nel prossimo turno ed il susseguente riposo nell’ultimo turno del Bellavista secondo in classifica a 4 punti di distanza. “Realizzare in campo tutto quello che proviamo durante la settimana – esordisce mister Angelo Monopoli – è la soddisfazione più grande. La vittoria è una conseguenza di tutto questo. I ragazzi ci hanno fatto divertire per tutta la stagione, il primeggiare in tutte le classifiche (gol fatti, gol subiti, capo cannonieri del girone e primo posto) ripaga me, i miei collaboratori per tutto la passione e l’impegno profuso quest’anno”.

Il percorso della Juniores azzurra ha visto 15 partite giocate con 11 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte con un filotto di 6 vittorie consecutive nelle ultime giornate che ha tracciato il solco sulle avversarie. Un legame sinergico con la prima squadra e mister Rumma che ha portato molti ragazzi a far parte del gruppo dei più grandi e debuttare nel campionato di Eccellenza, “Il segreto è che i ragazzi hanno sempre creduto in quello che facevano durante gli allenamenti e nei principi di gioco che io – prosegue – e il mio collaboratore mister Cristian Guarini abbiamo sempre sostenuto. Questa società, questa dirigenza, ha sempre creduto nei giovani ed in maniera seria. Quest’anno mister Rumma insieme a noi ha creduto molto in questo progetto, infatti costantemente portava con se molti dei nostri ragazzi ad allenarsi in prima squadra. Questo gli aiuta a crescere e a maturare più velocemente, grazie alla vicinanza con giocatori esperti di categoria. La didattica calcistica è importante – afferma Monopoli – ma la pratica è fondamentale per la crescita di un giovane calciatore”.

Un passato da calciatore professionista per mister Monopoli, alla terza stagione da allenatore. Dopo la prima esperienza al timone degli Allievi provinciali, il passaggio alla Juniores dove in due stagioni, nonostante i vari stop legati all’emergenza Covid, i risultati sono subito arrivati. A che punto sia la fase di crescita del Monopoli tecnico le idee sono chiare, “Non sta a me dirlo, però credo che questo apprendistato con le giovanili sia un passo fondamentale per la crescita di un allenatore. Quest’anno mi sono divertito e appassionato come da sempre nella mia vita calcistica. I ragazzi e tutto lo staff mi hanno iniettato adrenalina allo stato puro”.

Quando si vince è giusto lasciarsi andare alle dediche e Monopoli lo fa a cuore aperto, “Dedico questa vittoria a tutto il mio staff, al mio grande amico e collaboratore mister Guarini e al Prof Bartolo Pellegrini, al nostro dirigente accompagnatore Leo Di Reda a tutti quelli che lavoro dietro le quinte che fanno un lavoro eccezionale: Antonio Rumma, Nicola Palumbo, Claudio Valentini, Gianni Ferrucci e Leo Pizzimenti. A tutti i miei cari, ma soprattutto ci tengo a dedicare questa vittoria ad una persona eccezionale che poco tempo fa ci ha lasciati, una cara persona che come me faceva del calcio la sua prima passione, mister Franco Di Reda, questa è tutta tua Mister”.