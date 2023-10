Unione Calcio a reti bianche nella gara d’andata di Coppa Italia d’Eccellenza

Termina a reti inviolate il match tra Nuova Spinazzola ed Unione Calcio Bisceglie, gara d’andata del secondo turno della Coppa Italia di Eccellenza.

Il match vede le due squadre disputare una prima frazione molto accorta e organizzata. La prima occasione importante è dei bianconeri con Albano che sfrutta un errore di impostazione della difesa azzurra involandosi a tu per tu con Lullo ma la conclusione viene deviata di piede dal portiere azzurro in uscita. L’Unione non riesce a manovrare palla a terra come d’abitudine per effetto del terreno di gioco molto duro. L’occasione ghiotta per gli azzurri di mister Monopoli arriva al 42’ quando Mbaye va in pressing su Lagreca, il portiere di casa temporeggia troppo arrivando a contatto con l’esterno dei biscegliesi che però non riesce a deviare verso la porta.

Nella ripresa mister Martinelli effettua quasi subito i suoi cinque cambi per spingere la sua squadra in avanti. Gli azzurri però sono sempre molto attenti, chiudendo ogni tentativo spinazzolese. Al 67’ è Stella a centrare la traversa dai 30 metri, l’arbitro poi ferma tutto per un fallo di mano del centrocampista. Al 70’ è Zinetti a concludere una pregevole azione offensiva dell’Unione liberato da un tacco di Amoroso, ma il suo tiro dal limite è facile preda di Lagreca. Al 74’ Ladogana ha un’ottima chance: errore in impostazione bassa di Zinetti, Campolongo pesca con un filtrante Ladogana solissimo davanti a Lullo, che però ipnotizza l’attaccante. All’89’ il match-ball è per lo Spinazzola: Campolongo serve in profondità il Ariani che a tu per tu con Lullo spreca calciando troppo largo. Ora servirà vincere all’Unione nella gara di ritorno prevista giovedì 19 ottobre al Di Liddo.

NUOVA SPINAZZOLA-UNIONE CALCIO 0-0

Nuova Spinazzola: Lagreca, Cappellari, Campanale (66° Destino), Dentamaro, Colangione ©, Campolongo, Magnifico (55° Andrisani), Colonna (64° Ariani), Albano (64° Forenza), Sisalli, Suriano (55° Ladogana). All. Martinelli A disp: Sanza, Destino, Andrisani, Zingaro, Ladogana, Forenza, Guacci, Lasalandra, Ariani

Unione Calcio: G. Lullo, S. Lullo, Cascione, Bufi ©, Stella, A.G. Monopoli, Mbaye, Diomandè, Amoroso (81° Saani), Lanzone (72° Binetti), Di Palma (67° Zinetti). All. A. Monopoli A disp: Quagliarella, Basile, De Marco, Grillo, Marasciuolo, Petrignani, Binetti, Zinetti, Saani

Ammoniti: Sisalli (N), Cascione (U), A.G. Monopoli (U), Diomandè (U)