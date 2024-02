Un pari e una vittoria per Don Uva e Virtus Bisceglie / CLASSIFICHE

Un successo casalingo ed un pari esterno che lascia non poco rammarico visto l’andamento della gara e lo status dell’avversario caratterizzano il pomeriggio di Don Uva e Virtus Bisceglie, impegnate rispettivamente nei match valevoli per la ventunesima giornata del campionato di Promozione e il diciannovesimo turno del girone A di Prima Categoria.

Accade tutto nel finale tra Lucera e Don Uva nell’incontro disputatosi al “Comunale” della città foggiana. Le due squadre danno vita ad una partita godibile ed equilibrata che si risolve in pieno recupero terminando con il punteggio di 1-1. Grande amarezza per i ragazzi di mister Capurso, i quali, infatti, disputano un match di buonissimo livello al cospetto della terza forza del campionato, controllano le iniziative di Ventura ed Albano riuscendo a ripartire pericolosamente arrivando più volte delle parti dell’estremo di casa Mascolo. Il piano partita dei biancogialli funziona perfettamente e appare vincente al 91’ quando il subentrato Ricatti sugli sviluppi di un calcio piazzato porta avanti il Don Uva con la rete che trafigge il numero uno di casa e getta nello sconforto il pubblico di casa. Nei secondi finali, però, il Lucera si getta in avanti in maniera disperata trovando il gol dell’1-1 a tempo quasi scaduto grazie ad un calcio di rigore trasformato dal giovane Innocent.

Il pareggio odierno consente al Don Uva di salire a quota 28 punti in classifica restando in una situazione di classifica abbastanza tranquilla, al settimo posto con un margine di otto lunghezze sulla zona playout. Nel prossimo turno, in programma domenica 3 marzo, i biscegliesi ospiteranno al “Di Liddo” la Soccer Trani, vittoriosa 2-0 sul fanalino di coda Sporting Apricena.

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA PROMOZIONE

Incredibile vittoria in rimonta per la Virtus Bisceglie che, bissa il successo di domenica scorsa, rimontando nuovamente due reti di svantaggio superando per 3-2 il Real Sannicandro tra le mura amiche del “Di Liddo”. Biancazzurri più forti dell’emergenza viste le numerose assenze (out Daluiso, Dell’Oglio, Rigante e Ferrante) e ormai esperti nel recuperare da situazioni difficili. La pioggia battente abbattutasi su Bisceglie rende complessa la gara e il terreno di gioco pesantissimo. Al 28’ i padroni di casa vanno vicini al vantaggio con Amorese, sfortunato nel cogliere il palo con una conclusione da fuori area. Due minuti più tardi, però, sono gli ospiti a sbloccare la sfida con il colpo di testa di Lagreca che vale lo 0-1 con il quale si va al riposo.

In apertura di ripresa, al 49’, il match si complica per la Virtus che subisce lo 0-2 ancora per merito di Lagreca, bravissimo in contropiede a superare Sibio. Nel momento più difficile, però, la squadra di casa, ancora una volta, si ricompatta, tira fuori gli artigli e in meno di dieci minuti riprende la partita. Prima, al 55’ i biancazzurri dimezzano lo svantaggio con la sassata di Amorese e, dopo appena tre giri di lancette, Difrancesco fa 2-2 grazie ad una pennellata su calcio piazzato. Con l’inerzia ribaltata i ragazzi di mister Maffucci si gettano in avanti a caccia del gol della vittoria solo sfiorato da Papagni e Di Franco. Lo sforzo dei biscegliesi, tuttavia, viene premiato al 79’ quando l’arbitro assegna un rigore in favore dei padroni di casa per fallo su Amorese. Dal dischetto si presenta Difrancesco che viene ipnotizzato dall’estremo ospite ma ribadisce in rete la ribattuta. Nel finale la Virtus controlla con attenzione e determinazione il prezioso vantaggio portando a casa la tredicesima vittoria stagionale.

Grazie al successo odierno i biancazzurri salgono a quota 40 punti in classifica consolidando il quarto posto in classifica. Nel prossimo turno, in programma domenica 3 marzo alle ore 11, la Virtus Bisceglie sarà ospite della capolista Maracanà San Severo reduce dal successo di misura nel derby con la Gioventù calcio San Severo. (FOTO: PAGINA UFFICIALE FCD VIRTUS BISCEGLIE)

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA PRIMA CATEGORIA