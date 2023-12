Tutto pronto per l’edizione 2023 della “Coppa Città di Bisceglie”

Mancano solo gli ultimi dettagli per l’atteso weekend che vedrà confluire a Bisceglie tantissimi specialisti del ciclocross provenienti da tutta Italia, pronti a cimentarsi nell’edizione numero 26 della kermesse invernale organizzata dalla Polisportiva Cavallaro in zona Conca dei Monaci, a ridosso della litoranea di ponente. Valida quale prova decisiva del Campionato Italiano di Società CX nonché quinta tappa del Mediterraneo Cross, la “Coppa Città di Bisceglie” intitolata alla memoria di Peppino Preziosa si disputerà domenica 10 dicembre con prima partenza alle ore 10.00 e sarà aperta agli atleti delle categorie G6, Esordienti, Allievi, Junior, Master, Open ed Elite maschili e femminili. La gara sarà preceduta sabato 9, nella medesima location, dallo svolgimento di una gara di abilità inserita nel calendario Fisdir (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali).

“C’è grande fermento per un evento di grande fascino e tradizione che, quest’anno, assume ulteriore rilevanza per via dell’assegnazione del titolo tricolore di società della disciplina – sottolinea il direttore sportivo della Pol.va Cavallaro, Sabino Piccolo – . Si prospetta uno spettacolo mozzafiato su un tracciato tendenzialmente scorrevole, ma non privo di ostacoli naturali e artificiali che metteranno alla prova le abilità ed il temperamento degli atleti, senza tralasciare le incognite consuete del ciclocross legate al meteo. Ci avviamo verso il nuovo record di partecipanti e abbiamo già raccolto iscrizioni anche da Friuli, Marche, Emilia Romagna, Abruzzo e Lazio, oltre ai portacolori di Puglia, Basilicata, Calabria e Campania. Le difficoltà nell’allestimento di una gara di simile levatura non mancano mai, a partire dalla sistemazione di un percorso che per il resto dell’anno è adibito ad altra funzione. Ciononostante siamo certi di aver reso la location ospitale e più che soddisfacente dal punto di vista logistico per gli atleti. Aspettiamo con piacere ai fianchi del percorso tanti sportivi, appassionati e semplici curiosi fin dalla mattinata di sabato 9 che sarà riservata soprattutto a ragazzi e ragazze speciali delle categorie Fisdir, impegnati in prove di abilità all’insegna del divertimento e dell’integrazione attraverso l’uso della bicicletta”.

L’evento è patrocinato dal Comune di Bisceglie, rappresentato in conferenza stampa dall’assessore allo sport Maurizio Di Pinto. “Con vero piacere torniamo ad ospitare una manifestazione di ciclocross, peraltro a pochi giorni dalla prestigiosa parentesi nella nostra Città da parte della Nazionale Azzurra – commenta Di Pinto – . Tramite giornate come queste, lo sport diventa un potente volano di attrazione turistica, fondamentale per promuovere le bellezze paesaggistiche e culturali del nostro territorio, con positive ricadute anche in ambito economico. Puntiamo con forza sul ciclismo e sulle altre discipline a torto definite “minori” cercando di sviluppare simili eventi in maniera ancor più strutturata”.

IL PERCORSO. La gara si disputerà su un circuito quasi completamente sterrato ricavato in due terreni collegati da un tratto di asfalto di circa 300 metri. Il tracciato include una scalinata di quindici gradini, un segmento in contropendenza da affrontare in sella alla bicicletta nonché diverse collinette e avvallamenti per una lunghezza totale di 2600 metri, da ripetere più volte a seconda delle categorie.

La “Coppa Città di Bisceglie”, finanziata con il contributo di Regione Puglia, Assessorato allo Sport per tutti – anno 2023, sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina facebook MediterraneoCross.