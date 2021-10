Test a Fasano per la Star Volley in vista dell’esordio in campionato

Nuova settimana di lavoro per la Star Volley Bisceglie in vista del prossimo campionato di Serie C. La ragazze allenate da coach Michelangelo Maggialetti hanno sostenuto un test amichevole sul campo del Fasano neopromosso in B2. Spunti confortanti sono emersi con il tecnico biscegliese che ha ruotato abbondantemente tutte le giocatrici a disposizione. Diverse le soluzioni tattiche sperimentate durante l’amichevole al cospetto di avversarie che esordiranno il prossimo 16 ottobre, mentre Star Volley comincerà il suo campionato il 6 novembre.