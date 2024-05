Karate, medaglia di bronzo al Campionato Regionale per Irene Bombini

Medaglia di bronzo per la biscegliese Irene Bombini che lunedì 20 maggio, al PalaMazzola di Taranto ha preso parte al Campionato Regionale di karate.

La prestazione dell’atleta guidata dal tecnico dei Cremisi Francesco Simone, non è bastata per strappare il pass in direzione Campionato Italiano. Sfortunata la partecipazione di Giuseppe Randolfi che nella categoria Esordienti non riesce ad andare avanti nel percorso di qualificazione alla zona medaglie.

Kermesse tarantina anticipata lo scorso 18 maggio dalla riunione regionale dei Bersaglieri ANB Puglia tenutasi al Liceo Scientifico “Da Vinci” a Bisceglie. Un momento anche per ricordare Vitantonio Bruno, presidente regionale bersaglieri prematuramente scomparso lo scorso mese di aprile. Al pomeriggio, nonostante il maltempo, il saggio ginnico dei Cremisi ha visto una notevole affluenza di spettatori e partecipanti tra grandi e piccini.