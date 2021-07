Terza conferma in casa Bisceglie Femminile, c’è l’ok di Marino

Terzo rinnovo in casa Bisceglie Femminile che in vista della prossima stagione cementifica le basi del gruppo ufficializzando il rinnovo del rapporto con Federica Marino.

La stagione 2021/2022 sarà per la laterale calabrese la terza con indosso la maglia neroazzurra biscegliese, “Non avrei potuto fare altra scelta – dichiara Marino – Bisceglie per me è casa. Ho avuto modo di conoscere gente meravigliosa ed è per questo che non ho esitato nel riconfermare la mia disponibilità a giocare nel Bisceglie Femminile”.

Per la calcettista classe ’93 si prospetta un anno con un ruolo da chioccia nel gruppo squadra, “Rimango con la convinzione e la voglia di poter dare un contributo maggiore a questa squadra e a questa società che merita di stare sui più importanti palcoscenici nazionali. Io ce la metterò tutta, come ho sempre fatto sin da quando sono giunta in Puglia. L’entusiasmo è alle stelle – conclude – grazie anche all’arrivo del nuovo mister che non vediamo l’ora di conoscere. Sarà un’annata dura, come tutte quelle che si giocano in Serie A, ma noi sapremo farci trovare pronte”.