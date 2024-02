Tennis Tavolo Dolmen Bisceglie, decima vittoria consecutiva in Serie C2

Continua la marcia della Tennis Tavolo Dolmen Rondò Caffè che in serie C2 mette a segno la decima vittoria in dieci giornate di campionato. Luigi Antonio Amati, Davide Troilo e Corrado Palumbo non lasciano scampo al TT Corato Progetto Vending.

Anche l’altra compagine impegnata in C2, la Tennis Tavolo Dolmen Lorusso Cucine & Design batte il TT Corato Sata per 4-3 grazie alle ottime prestazioni di Francesco Palumbo, Pasquale Di Ceglie e Matilde Ingravalle.

In serie D1, la Tennis Tavolo Dolmen C&P Service (Domenico Lupone, Giacomo Amati e Alessandro Di Ceglie) viene sconfitta di misura 4-3 nella sfida con l’ACSI Virtus Barletta 1981.

Infine, vittoria per i ragazzi della Tennis Tavolo Dolmen Pizzeria La Fontana in serie D2. I giovani atleti biscegliesi, alla loro prima esperienza in un campionato regionale, battono la squadra B del CTT Trani 5-2. Decisivi i punti di Emanuele Troilo e Daniele Garofoli e le buone performance di Anita Dell’Olio e Simone Povia.

“Siamo molto felici del cammino delle nostre squadre nei campionati regionali – le parole di Giuseppe Dell’Olio, presidente della Tennis Tavolo Dolmen Bisceglie – Tutti i nostri atleti stanno mettendo in campo passione, grinta e voglia di divertirsi. E questo è il successo più grande: raccogliere, con tante buone prestazioni, anche nelle sconfitte, i risultati dell’enorme impegno profuso negli allenamenti settimanali”.

Sabato 24 febbraio la capolista della serie C2 Tennis Tavolo Dolmen Rondò Caffè affronta la TT Trani L.R. Superenalotto, seconda in classifica. Una vittoria in questa sfida al vertice spianerebbe al team biscegliese la strada verso i playoff per salire in C1.