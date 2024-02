Team Bersaglieri Bisceglie pronto per il Campionato Italiano Cadetti

Il Team Bersaglieri Bisceglie è in partenza per il Campionato Italiano Cadetti Serie A1 che si svolgerà a Roma al Centro Olimpico Fijlkam dal 1 al 3 marzo.

Sui tatami venerdì nella specialità del kata entra in scena Samuele Totaro con il tecnico Donato Cannone, mentre sabato 2 sarà la categoria 54 kg con Alice Simone a confrontarsi con 90 atlete. Domenica 3 marzo sarà la svolta di Ettore Capaso già campione regionale nella categoria 78 kg che proverà a portare a casa il titolo Italiano sotto la guida di Francesco Simone tecnico a supporto degli atleti di kumite.

“Siamo in preparazione con le qualificazioni per il Campionato Italiano Junior – dichiara Simone – che vedrà nella città di Foggia gli atleti biscegliesi confrontarsi nel kumite, vogliamo ringraziare tutti i cittadini della nostra Città, siamo un punto di riferimento educativo e sportivo per i nostri atleti con la nostra disciplina del karate, abbiamo fatto cose incredibili in questi 18 anni di attività e ancora abbiamo tanti sogni nel cassetto, ricordando che dalla nascita della disciplina del karate nella città di Bisceglie deteniamo il record per centinaia di medaglie vinte, 7 titoli Italiani vinti, 2 onorificenze sportive CONI, eventi organizzati, progetti sociali portati a termine e tanto altro progetteremo”.