Successi per la LudoBike Racing tra Giovanissimi e Ciclocross

Successo per la LudoBike Racing nella penultima gara del Meeting Regionale Giovinanissimi Puglia 2023 con il team biscegliese che, domenica scorsa, è stato impegnato a Pezze di Greco con il penultimo appuntamento della competizione sopracitata, trovando diversi riscontri positivi dai propri bikers:

Primo posto: Elio Gabriel ANNESE- MPG

Primo posto: Mattia Rana -G1

Primo posto: Francesco Sergio Di Clemente-G5M

Terzo posto: Filippo Di Molfetta-G5M

Quinto posto: Flavio Capurso

Decimo posto: Fabio Valente

Al contempo a Viggiano, successo LudoBike anche negli impegni della seconda gara nazionale di ciclocross del Mediterraneo Cross. Maglia da leader al fotofinish per La Notte, seconda piazza invece per Giuliese e ugualmente per Radesca nella categoria Juniores, top 10 anche per il G6 Mozzillo.

Il presidente Piero Loconsolo analizza così i risultati del team: “Una giornata caratterizzata dal bel tempo,un percorso del tutto inedito e molto tecnico, dove gli atleti hanno potuto mettere in pratica le loro capacità ciclistiche, che perfezionano settimanalmente nel Bike Park della Scuola Di Ciclismo.”