Star Volley, vittoria a tavolino contro Cerignola

Vittoria a tavolino e tre punti in classifica per lo Star Volley Bisceglie. Questa la decisione del giudice sportivo del comitato regionale della Fipav in seguito alla mancata disputa del match tra le biscegliesi e la Pallavolo Cerignola in programma lo scorso sabato pomeriggio al PalaDolmen.

La partita, valevole per la terza giornata del campionato di Serie C, non si è giocata in virtù della decisione del presidente della formazione ofantina che aveva denunciato il mancato rispetto, a suo avviso, dei protocolli sanitari. Una posizione che non ha avuto riscontro nel pronunciamento del giudice sportivo il quale ha sottolineato come “la società ospitante abbia rispettato il protocollo previsto nello specifico Addendum 2” e “proceduto ad igienizzare il campo da gioco su richiesta della società ospite”. Inoltre gli organi federali hanno anche riscontrato la disponibilità del sodalizio biscegliese ad intraprendere ulteriori interventi di sanificazione non previsti dal protocollo.

A seguito di tale provvedimento, accolto con soddisfazione dalla società nerofucsia, lo Star Volley resta a punteggio pieno con 6 punti in due gare e può preparare con serenità il prossimo impegno di campionato, il derby d’alta quota con Sportilia in programma sabato 6 marzo al PalaDolmen alle ore 18.30. (FOTO: MARCELLO PAPAGNI)