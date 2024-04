Star Volley supera la FLV Cerignola e vince il girone con quattro giornate d’anticipo / CLASSIFICA

Obiettivo raggiunto. La Star Volley Bisceglie certifica la propria stagione straordinaria battendo la FLV Cerignola, nel match valevole per la 22^ giornata del campionato di Serie B2, conquistando il primato matematico in classifica con ben quattro giornate di anticipo.

Le nerofucsia mettono le cose in chiaro fin dalle primissime battute prendendo immediatamente il controllo della gara. Il primo set è infatti un monologo delle ragazze di coach Giunta che aprono con un parziale di 4-0, allungano sul 17-6 grazie all’ottimo impatto di Civardi sulla partita e chiudono la prima frazione con un vantaggio in doppia cifra sul 25-15. Ospiti in difficoltà anche in avvio di secondo set, la capolista infatti non diminuisce il proprio ritmo di gioco e con l’ace di Murri tocca subito il +9 (13-4). La reazione foggiana non produce grossi problemi alle biscegliesi che rispondono con grande determinazione e con un nuovo ace di capitan Haliti toccano il +12 sul 21-9, preludio al 25-13 con il quale Star Volley raddoppia. Sotto di due set, Cerignola prova a riaprire la sfida iniziando con il piglio giusto il terzo parziale ma le padrone di casa ribaltano immediatamente il punteggio portandosi sul +4 a metà frazione con un altro ace firmato Kostadinova. Il gap diventa incolmabile per le ospiti e, anzi, si dilata nel finale fino a toccare il +8 sul 25-17 che manda i titoli di coda sulla partita certificando il primato matematico del team biscegliese.

Grazie al ventunesimo successo in ventidue match, infatti, Star Volley Bisceglie sale a quota 63 punti in classifica e diventa irraggiungibile per le due inseguitrici Oplonti Vesuvio e Greenergy Castellaneta, impegnate nel pomeriggio ma ormai lontane diciassette lunghezze dalle biscegliesi a quattro giornate dal termine della stagione regolare. Le ragazze di coach Giunta che ora ambiscono a chiudere con il miglior punteggio di tutti i dieci gironi di Serie B2 torneranno in campo sabato prossimo, 20 aprile, per la trasferta contro il San Giorgio sul Sannio. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE B2