Star Volley stecca l’andata dello spareggio per l’accesso alla Final Four di Coppa Italia

Sconfitta senza troppe attenuanti per la Star Volley Bisceglie che rimedia un 3-0 a Modica in occasione della gara d’andata dello spareggio per l’accesso alla Final Four della Coppa Italia di Serie B2.

Il promettente avvio (2-4) si è rivelato un fuoco di paglia nel primo set, caratterizzato dal pesantissimo dato relativo alle battute sbagliate dalle ospiti (7). Bisceglie, dall’8-7, è scivolata sul -4 (14-10), complicandosi la vita in ricezione per riuscire ad attaccare con la giusta continuità (18-13). Al contrario, avversarie impeccabili, che non hanno concesso nulla (21-15). L’ennesimo errore in battuta ha chiuso il parziale sul 25-18.

Determinate a riscattarsi, Miccoli e compagne hanno reagito nel secondo periodo, approcciato con un confortante 2-6. Mantenute a lungo le redini (6-10, 13-16), Star Volley si è improvvisamente smarrita sul 15-19, prestando il fianco al rientro delle padrone di casa con diverse leggerezze (20-20). L’equilibrio, rotto dai colpi di Civardi (20-22), è stato capovolto a causa di alcuni passaggi a vuoto e Modica, dal 22-23, ha portato a proprio favore la situazione aggiudicandosi la frazione (25-23).

Il contraccolpo psicologico si è fatto sentire in apertura di terzo set: precipitate sull’8-1, le biscegliesi hanno rialzato la testa avvicinandosi prima sul 10-4 e poi sul 12-8 ma di nuovo gli errori gratuiti e la ricezione balbettante hanno frenato qualsiasi proposito di rimonta: risalita sul 18-15 e quindi sul 21-19 grazie a un attacco vincente del capitano Haliti, la Star Volley ha dovuto arrendersi al 25-20 finale.

Bisognerà fare reset in vista del match di ritorno: per conquistare la Final Four, sabato 3 febbraio al PalaDolmen, servirà imporsi 3-0 o 3-1 e vincere il conseguente golden set.

(Foto: Cristina Pellegrini)

MODICA-STAR VOLLEY BISCEGLIE 3-0

Modica: Brioli 1, Liguori 18, Meniconi 16, Ferrarini 11, Lucescul 3, Carnazzo 6, Ferrantello (libero), Lo Iacono, Jimenez. N.e.: Gambini, Valenti, Bellassai (libero). All.: D’Amico.

Star Volley Bisceglie: Mileno 2, Haliti 2, Kostadinova 8, Civardi 11, Tomasi 11, Murri 6, Quarto (libero), Miccoli 4, Curci. N.e.: Di Paola, D’Ambrosio, Lapenna. All.: Giunta.

Parziali: 25-18; 25-23; 25-20.