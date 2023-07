Star Volley riparte da capitan Haliti, “Darò il 100% per la squadra della mia città”

Star Volley riparte dalla conferma in organico di Ester Haliti. L’opposto classe 1995 sarà ancora il capitano della formazione nerofucsia, affidata al nuovo tecnico Simone Giunta, che punta alle posizioni di vertice del prossimo campionato di Serie B2.

«Giocare nella Star Volley è sempre un’emozione unica per me, perché qui sono a casa. Darò ancora una volta il 100% per contribuire a portare in alto i colori che rappresento e la squadra della mia città» ha sottolineato la pallavolista biscegliese. Ogni stagione rappresenta un’avventura differente. Non vedo l’ora di conoscere le nuove compagne e cominciare gli allenamenti» ha aggiunto Haliti, riservando parole di particolare affetto verso tutti coloro che si sono già avvicinati alle sorti del team: «Ho legato tantissimo con le famiglie delle bambine e delle ragazze che partecipano alle attività del minivolley e giocano nelle nostre formazioni giovanili. Vedere crescere le presenze sugli spalti del PalaDolmen nell’arco di questi anni è un motivo di grande soddisfazione e sono certa che l’incremento di pubblico sarà ancora maggiore in questa nuova annata».