Star Volley inarrestabile, vittoria netta anche a Cerignola / CLASSIFICA

Aggiunge un altro mattoncino ad una stagione straordinaria Star Volley Bisceglie che, al termine di una partita giocata con grandissima personalità e determinazione, espugna il difficile parquet della Mandwinery Cerignola con uno 0-3 senza appello nel match valido per il sedicesimo turno del campionato di Serie B2.

Le biscegliesi, consapevoli delle difficoltà e delle insidie del match, partono fortissimo trovandosi di fronte un’ottima squadra che risponde colpo su colpo riuscendo a creare non pochi problemi alla capolista. L’inizio di gara scivola via sui binari dell’equilibrio ma lo spunto finale è di marca nerofucsia e vale il vantaggio, maturato grazie al 23-25 che manda in archivio la prima frazione. Il secondo set prosegue sulla stessa lunghezza d’onda e si trasforma in un’autentica maratona punto a punto che si risolve solo ai vantaggi premiando ancora una volta Star Volley, bravissima a trovare il raddoppio in virtù del 28-30 che porta le formazioni al terzo set. Nonostante il doppio svantaggio Cerignola prova a restare aggrappata al match ma perde di efficacia in attacco mentre le ospiti continuano a mantenere alto il livello di gioco non lasciando alcuna possibilità di rientrare in partita alle padrone di casa. La terza frazione, infatti, viene controllata con grande autorevolezza dalle biscegliesi che allungano leggermente nel punteggio controllando le operazioni fino al 19-25 che vale il definitivo 0-3 e pone fine all’incontro.

Grazie a questo successo, il nono consecutivo in campionato, le nerofucsia salgono a quota 46 punti in classifica consolidando il primato in attesa della gara odierna dell’Altamura, ora seconda a -11 dalla vetta. Nel prossimo turno, in programma domenica 3 marzo, le ragazze di coach Giunta saranno impegnate nuovamente in trasferta nel derby contro Monopoli, reduce dalla netta vittoria contro il fanalino di coda Volare Benevento. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE B2