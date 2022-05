Star Volley in campo nella sfida decisiva contro Castellaneta

Il netto successo sul campo della Fenix Monopli (leggi qui), ha ridato assoluto slancio alla Star Volley, rientrata in piena corsa per centrare la finalissima dei playoff di serie C.

Le nerofucsia sono attese nel pomeriggio odierno (ore 18) dallo scontro determinante in casa di Castellaneta, attuale prima forza del girone 3, distanti solo una lunghezza dalle biscegliesi (5 Castellaneta, 4 Star Volley).

La compagine tarantina è stata una delle poche a mettere in difficoltà Haliti e compagne nella stagione attuale, visto lo stop maturato al tie-break nella gara d’andata al “PalaDolmen”.

Un motivo in più per il sodalizio biscegliese per cercare il riscatto che significherebbe sorpasso in graduatoria e destino nelle proprie mani in vista dell’approdo alla finalissima dello spareggio promozione.

Foto: Cristina Pellegrini