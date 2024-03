Star Volley impegnata a Monopoli per proseguire la marcia in vetta alla classifica

Tempo di derby per la Star Volley Bisceglie impegnata sul campo della Fenix Monopoli nel match valevole per la diciassettesima giornata del girone I del campionato di Serie B2.

Obiettivo tre punti per le nerofucsia decise a prolungare la propria striscia positiva e di proseguire il cammino al primo posto in classifica. Sulla strada delle ragazze di coach Giunta, tuttavia, si presenta un avversario da non sottovalutare, reduce dal netto successo sul fanalino di coda Volare Benevento, e protagonista di un torneo di buon livello. Sono infatti 23 i punti conquistati dalla formazione barese, frutto di un ruolino di marcia in perfetto equilibrio con otto successi ed altrettante sconfitte nelle sfide fin qui disputate che consentono di gestire un buon margine di vantaggio sulle altre compagini in lotta per la salvezza. Il favore del pronostico naturalmente pende a favore delle biscegliesi, le quali con 46 punti vantano esattamente il doppio dei punti delle padrone di casa. Per uscire vittoriose dalla gara di Monopoli, però, capitan Haliti e compagne devono mantenere alta la concentrazione per tutto l’arco dell’incontro auspicando di replicare l’ottima partita giocata al PalaDolmen nel match d’andata dello scorso 28 ottobre conclusosi con un 3-0 senza appello in favore del team nerofucsia.

Il derby tra Fenix Monopoli e Star Volley Bisceglie sarà affidato alla coppia arbitrale composta da Jacopo Maria Lisena e Nello Alfonso Giuliano.