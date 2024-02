Star Volley compie l’impresa e si qualifica alla Final Four di Coppa Italia

Straordinario successo per la Star Volley Bisceglie che fa l’impresa rimontando Modica nella gara di ritorno del match valevole per la qualificazione alle Final Four di Coppa Italia. Le nerofucsia disputano una partita fantastica superando le siciliane per 3-0, aggiudicandosi anche il successivo golden set per 15-13 e strappando così il pass per le finali della manifestazione tricolore.

Davanti all’ottima cornice di pubblico del PalaDolmen, le ragazze di coach Giunta approcciano la gara alla perfezione con cinque punti consecutivi e dopo pochi minuti il tabellone segna già il +8 in favore delle biscegliesi (10-2). Siciliane incapaci di reagire per gran parte della frazione inaugurale e così Haliti e compagne prima allungano sul 14-5 e, infine, controllano la timida reazione ospite conquistando il primo set con un agevole 25-16. Star Volley non smette di premere sull’acceleratore neanche in avvio di secondo parziale e, infatti, le padrone di casa raggiungono il +5 sul punteggio di 8-3. Questa volta, però, Modica non resta a guardare ed entra in partita ristabilendo la parità a quota 13. Il match diventa maggiormente equilibrato nella parte finale del secondo set ma Civardi e Kostadinova risultano decisive per allungare leggermente sulle rivali e consentire alle biscegliesi di portarsi sul 2-0 grazie al 25-21 con il quale va in archivio la seconda frazione.

Ad inizio di terzo set sono le siciliane a farsi preferire provando un timido allungo sul 3-5 subito rintuzzato da Star Volley che impatta prima sul 9-9 e, successivamente, controlla anche il nuovo tentativo di fuga delle ospiti. Modica, infatti, raggiunge al massimo il +3 sul 10-13 ma, sulla distanza, Bisceglie fa valere la maggiore qualità e precisione e grazie alle giocate di Murri e Mileno e la grande difesa di Quarto dapprima impatta sul 21-21 e, successivamente, compie il sorpasso con Tomasi completando la rimonta in virtù del 25-22 che chiude il match sul 3-0, lo stesso risultato della gara d’andata. Ristabilito l’equilibrio nel doppio confronto la qualificazione si decide al delicatissimo golden set, nel quale Star Volley può contare sul supporto del proprio pubblico. Le biscegliesi partono meglio e piazzano un parziale, firmato Murri e Kostadinova, che consente di scappare via sul 10-6, tuttavia, Modica non si perde d’animo e, con le spalle al muro, mette a segno cinque punti consecutivi che ribaltano la situazione sul 10-11. Nel momento più difficile, però, le padrone di casa con determinazione e grande lucidità rimettono la freccia con tre punti di fila, tra cui un fondamentale ace di Curci, che ribaltano l’inerzia della sfida in maniera decisiva. Infatti Modica riesce ad annullare solo uno dei match point conquistati da Star Volley mentre il secondo è quello buono per le ragazze di coach Giunta, che approfittano dell’errore in battuta di Lo Iacono per festeggiare un traguardo storico.

Capitan Haliti e compagne saranno così fra le protagoniste della Final Four in programma dal 27 al 30 marzo in sede da stabilire, assieme ad Alessandria, alle piacentine dell’Alsenese e alla vincente del confronto fra Terracina e Arezzo. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)