Star Volley Bisceglie, prima vittoria della sua storia all’esordio in campionato

Prima vittoria della sua giovanissima storia per la Star Volley Bisceglie che all’esordio nel campionato di Serie C, girone A, ieri sera al PalaDolmen ha superato Foggia con un netto 3-0.

Alla vigilia del match coach Michelangelo Maggialetti deve fare i conti con le assenze del libero Elisabetta Todisco e della laterale Antonella Precetaj, ferme ai box per infortunio. Partono con buon piglio le biscegliesi (5-2), poi Foggia ha un sussulto operando il sorpasso che giunge sino al 12-14. Star Volley che reagisce con personalità alla prima difficoltà e con le azioni di Cristina Silvestri e Camila Bausero di aggiudica il primo set (25-20). Il secondo parziale è un monologo delle biscegliesi in rosa che arrivano sino al 12-3, ospiti che provano a rientrare in gara ma in appena quindici minuti Bisceglie si porta 2-0 con il netto 25-8 che non ammette repliche. Il solco segnato nei primi due set viene seguito da Haliti e compagne che partono nel terzo parziale con un importante 7-2. Il vantaggio assume sempre più consistenza, prima 14-5, poi 20-12. Il traguardo si avvicina e Star Volley si rilassa troppo favorendo il ritorno foggiano sino al 23-23. Un errore in battute delle ospiti e l’attacco vincente di Federica Lionetti chiude la contesa per il 3-0 finale.

Una vittoria importante per la Star Volley rompe il ghiaccio con una vittoria e adesso può continuare a lavorare con serenità in vista degli impegni futuri.

Star Volley Bisceglie-Foggia 3-0

Star Volley Bisceglie: Gagliardi 4, Lionetti 7, Bausero 20, Silvestri 8, Romano 5, Haliti 5, De Nicolo (libero), Gabriele 4, Gambardella 3, Altamura. N.e.: Todisco, Volpe. Allenatore: Maggialetti. Battute vincenti 8, muri 7, errori 13.

Foggia Volley: Salemme, Andreula, Patetta, Gesualdi, Fanizzi, Meccariello, Tauro (libero), Dafne Tommasone, Mancini, Pellecchia. N.e.: Cassandra Tommasone, Tarantini (libero). Allenatore: Tauro.

Arbitri: Salvatore Francia, Giuseppe Letorri.

Parziali: 25-20, 25-8, 25-23. Durata set: 29’, 17’, 28’ per un totale di 1h14’.