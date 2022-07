Star Volley, Annalisa Mileno nuovo innesto in cabina di regia

Arriva l’ufficialità: Annalisa Mileno è il nuovo acquisto della società nerofucsia. Mileno è una palleggiatrice classe 93; un importante riferimento in cabina di regia.

Nel suo storico ha avuto esperienze con San Gabriele Vasto, Isernia, Aprilia, Manfredonia, Real Volley Napoli, Orsogna, Baronissi in B2 e ha giocato in B1 con Dannunziana Pescara, Manfredonia, Isernia e Melendugno, squadra che ha sfiorato la promozione in A2. La serietà del club, un fattore importante nell’avvicinamento tra Annalisa Mileno e la Star Volley: “ho ricevuto numerosi feedback positivi riguardo la serietà del club – sottolinea – e poi mi ha colpito moltissimo la determinazione della dirigenza nel porsi obiettivi specifici attraverso una programmazione chiara. Sono pronta: non vedo l’ora di cominciare e mettermi a lavorare sodo in palestra” conclude la palleggiatrice.