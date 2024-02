Star Volley a caccia dell’impresa per centrare la Final Four di Coppa Italia

Operazione rimonta per la Star Volley Bisceglie che, oggi pomeriggio alle ore 19, va a caccia della qualificazione per la Final Four di Coppa Italia nel match di ritorno contro Modica.

Al PalaDolmen si riparte dal netto 3-0 in favore delle siciliane maturato all’andata con le ragazze di coach Giunta costrette a vincere con lo stesso risultato o al massimo per 3-1 per allungare la partita al golden set e giocarsi il tutto per tutto con il supporto del proprio pubblico. L’obiettivo per le nerofucsia è quindi quello di partire subito con il piede giusto per premere sull’acceleratore e provare a compiere l’impresa. La squadra ha preparato con grande attenzione e concentrazione questo difficile impegno in settimana, desiderosa di archiviare e riscattare la prestazione fornita nella gara di andata e provare a scrivere un’altra pagina importante nella storia del sodalizio biscegliese. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)