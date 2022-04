Sporting Tennis Club Bisceglie vince anche a Galatina e chiude in testa il girone

Una vittoria convincente, che conclude al meglio una prima parte di stagione praticamente perfetta: lo Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0 espugna i campi in terra rossa di Galatina nel big-match dell’ultima giornata del proprio girone e si conferma in vetta alla classifica di Serie C.

Parte subito forte capitan Kikko Sasso, che vince il suo singolare con il punteggio di 6-3; 6-1. Lotta, soffre e rimonta Federico Mirgone: dopo aver perso il primo parziale per 6-3, l’argentino si impone 6-3; 6-2, regalando il 2-0. Il punto decisivo lo porta a casa Valentin Florez, con un secco 6-1; 6-0 al suo avversario, vincendo anche il doppio in coppia con Mirgone.

Lo Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0 chiude così al primo posto la sua regular season, garantendosi il ruolo di testa di serie nei play-off. Sasso e compagni scopriranno il proprio avversario nella giornata di giovedì.