Sporting Tennis Club Bisceglie cerca continuità nel derby con il Tennis Club Trani

Cinque giorni dopo il primo successo in Serie B2, ottenuto in casa del CT Lecce Mario Stasi, lo Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0 è pronto a tornare in campo per la quarta giornata di campionato, con la sfida al Tennis Club Trani.

L’obiettivo per capitan Sasso e compagni è quello di dare continuità alla vittoria di domenica in Salento e poter continuare a macinare punti in classifica; per farlo sarà fondamentale poter contare sull’apporto di tutto il pubblico biscegliese. La sfida tra Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0 e Tennis Club Trani è in programma venerdì 2 giugno, a partire dalle ore 10.00, ai campi di Strada del Carro. L’ingresso sarà gratuito.