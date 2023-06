Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0, vittoria di valore sul campo dell’Angiulli / CLASSIFICA

Quattro punti in due giorni: questo il bottino dello Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0 nelle due giornate di Serie B2 disputate tra venerdì e domenica. Dopo il pareggio interno contro il CT Trani, capitan Sasso e compagni hanno conquistato il bottino pieno sui campi in terra rossa del circolo barese dell’Angiulli.

Bahamonde ha superato in tre set Fioriti (6-4; 4-6; 6-0), Sasso lotta e vince 7-6; 7-5 contro Leo. Caggianelli va ko per mano di Narcisi e Florez supera in due set Lipovsek, per il 3-1 con cui si chiudono i singolari. Lo spartito non cambia con i doppi: Florez-Bahamonde superano il duo Narcisi-Lipovsek, Sasso e Caggianelli fanno altrettanto con Addante e Fioriti per il 5-1 finale.

Con la vittoria in questione, lo Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0 sale a quota 7 punti in classifica. Domenica 11 giugno Florez e compagni osserveranno un turno di riposo, per tornare in campo domenica 18 per l’ultima giornata, con la sfida interna al CT G.Stasi Galatina.

Classifica girone 4: Ct De Guido Mesagne 12 punti, STC Bisceglie 8, Ct Galatina e SG Angiulli Bari 6, Ct Corsano e TC Trani 5, Ct Lecce 0. Bisceglie e Trani una partita in più.