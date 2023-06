Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0 ospita Galatina e sogna i playoff

Tutto in una domenica: l’ultima giornata di regular season del campionato di Serie B2 sarà determinante per stabilire la classifica finale del girone. In caso di vittoria nello scontro diretto contro il CT G. Stasi Galatina, infatti, lo Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0 salirà al secondo posto, conquistando così la qualificazione per i play-off.

Dopo aver osservato il turno di riposo, capitan Sasso e compagni sono più carichi che mai per raggiungere l’obiettivo e, per riuscirci, sarà determinante l’apporto del pubblico di casa.

La sfida tra lo Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0 e il CT G. Stasi Galatina è in programma oggi, domenica 18 giugno a partire dalle 10.00, sui campi in terra rossa del circolo biscegliese. L’ingresso è gratuito.