Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0 in campo per la finale d’andata dei playoff di C

La lunga attesa è terminata in casa Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0. Dopo aver superato in semifinale il Circolo Tennis Potenza, i ragazzi del presidente Bartolo Sasso sono pronti a scendere in campo per il primo dei due atti che decreteranno la promozione in serie B.

Capitan Kikko Sasso, Florez, Mirgone e Caggianelli sfideranno il Tennis Villa Carpena nel match d’andata, in programma oggi in Emilia Romagna; la formazione padrona di casa, seppur con un età media molto giovane, ha un roster di assoluto valore, al team biscegliese servirà una prestazione maiuscola per centrare il sogno chiamato serie B.

La sfida tra Tennis Villa Carpena e Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0 è in programma a partire dalle ore 9. Il ritorno, invece, sarà disputato sui campi in terra rossa di Strada del Carro domenica 10 luglio.