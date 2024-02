Sportilia Volley corsara sul campo dell’Asem Bari

Seconda affermazione esterna di fila per Sportilia Volley, corsara sul campo dell’Asem Bari nel penultimo atto di regular season del girone A di serie D.

Le biancazzurre s’impongono 1-3 nella palestra dell’IISS “Majorana” al San Paolo in virtù di una prestazione solida, generosa e incoraggiante in vista della fase cruciale dell’annata agonistica. Avvio di contesa caratterizzato da un testa a testa (12-12, 18-18), poi è Sportilia a rompere gli indugi nel momento clou: grazie anche all’apporto delle sue atlete più esperte, il sestetto biscegliese prevale per 21-25. Al cambio di campo non si fa attendere la replica delle padrone di casa (14-12, 19-17), il cui pur risicato margine di vantaggio è sufficiente ad intascare il set (25-23) e a rimettere il risultato in parità.

Arianna Losciale e compagne comprendono ancor più chiaramente le insidie della gara e partono con determinazione nel terzo parziale (4-9, 9-14), ma l’Asem non molla e piazza un break di 6-1 agganciando le avversarie a quota 15. A questo punto Sportilia si riorganizza, pigia di nuovo sull’acceleratore e si aggiudica il set per 18-25, preludio ad una quarta frazione letteralmente dominata fin dall’inizio (2-8, 12-20), con i giochi definitivamente conclusi sul 13-25 in poco meno di due ore complessive. Da segnalare l’impiego in corso d’opera dell’opposto Simone, della versatile Claudia Mastrapasqua e del secondo libero Marianna Todisco.

In classifica Sportilia sale a quota 23 tornando al quinto posto a discapito del R.V. Conversano (22), nell’attesa di conoscere l’esito dell’odierna sfida della Pegaso 93 Molfetta (24) ad Orta Nova, fondamentale per verificare le eventuali speranze di accesso in extremis ai playoff. Sabato prossimo le biancazzurre ospiteranno al PalaDolmen il Pianeta Sport Bitetto (ore 19.00), terza forza del girone a -1 dal Barletta.