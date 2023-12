Sportilia Volley batte l’Asem Bari e riagguanta il secondo posto in serie D

Vittoria nel campionato di serie D per Sportilia Volley che nel penultimo turno del girone d’andata supera 3-1 l’Asem Bari al PalaDolmen.

Il successo, giunto dopo due ore di gioco, consente alle biancazzurre di lasciarsi alle spalle i due recenti stop consecutivi e di riagguantare la seconda piazza a quota 15 in condominio con il Primadonna Bari, a -2 dall’attuale battistrada Volley Barletta e a +1 sul Bitetto che, tuttavia, ha disputato un incontro in meno.

Le biscegliesi si sono esibite su discreti livelli all’interno di una contesa per lunghi tratti intensa ed equilibrata, con vantaggi su ambo i fronti sempre molto ridotti. La prolungata fase di equilibrio che caratterizza il set d’apertura è interrotta dal decisivo allungo di Sportilia, che beneficia anche della verve offensiva di Gentile per imporsi 25-20. La replica del sestetto barese non si fa attendere al cambio di campo e, complice qualche sbavatura di troppo delle padrone di casa nei fondamentali di ricezione e battuta, il match viene rimesso in parità (21-25). Nel terzo parziale Nuzzi inserisce la laterale Anastasia Shcherban, brava a conferire maggior ordine e solidità in seconda linea: Di Pinto e compagne si inerpicano con autorevolezza fino al 21-14, preludio al vittorioso 25-18 che le riporta avanti nel computo dei set. Nella quarta frazione l’Asem si produce in un’altra reazione conseguendo anche quattro lunghezze di margine (8-12), ma Sportilia non resta a guardare rimontando grazie ad alcune soluzioni offensive di Alessia Simone e al turno in battuta della subentrata Claudia Mastrapasqua che valgono l’aggancio a quota 15. Segue una fase tanto delicata quanto combattuta (20-20), con il proficuo ingresso di Margherita Valente al posto dell’acciaccata Manganelli, a precedere il break risolutivo delle biscegliesi (25-20) che pone fine alla sfida tra gli applausi del PalaDolmen. Sabato prossimo Sportilia sarà impegnata nell’ostica trasferta con il Pianeta Sport Bitetto.