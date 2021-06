Sportilia Volley apre i playoff nel migliore dei modi

Una prestazione perfetta e priva di errori consente alla Sportilia Volley Bisceglie di liquidare per 3-0 la VolleyUp Acquaviva tra le mura amiche del PalaDolmen. Le biancazzurre aprono così nel migliore dei modi il proprio cammino nei playoff e conquistano la testa del proprio triangolare.

Le ragazze di coach Nuzzi entrano in campo con l’atteggiamento giusto ed approcciano il match con grande determinazione con le baresi che si ritrovano a dover inseguire nel punteggio fin dall’inizio della partita. Nonostante ciò, Acquaviva non demorde e a metà frazione si riporta sul -1 (14-13) costringendo il tecnico biscegliese a chiamare il primo time out dell’incontro. La mossa sortisce gli effetti sperati, Sportilia si riorganizza, piazza un parziale di 9-3 e indirizza il set dalla propria parte che, infatti, si chiude con il punteggio di 25-17.

La seconda frazione ricalca il copione della precedente e le biancazzurre scappano immediatamente via sul +6 (8-2). Anche in questa circostanza, però, le ospiti con grande grinta riducono il gap con il passare degli scambi e tornano in scia portandosi sul 17-15. Le padroni di casa spezzano nuovamente il ritmo delle avversarie usufruendo di un time out e al rientro sul parquet, grazie all’ottimo lavoro in battuta di Di Reda, rimettono sette punti di distanza tra sé e le baresi. A differenza del primo set Acquaviva trova la forza per provare la rimonta e riaccorcia sulle biscegliesi fino al -3 ma nel momento cruciale sale in cattedra Dominko che, con la sua esperienza, spegne le velleità delle ospiti consentendo a Sportilia di aggiudicarsi il secondo parziale per 25-20.

Anche ad inizio terzo set Bisceglie parte forte dilatando sempre più il vantaggio sulle avversarie con il team barese che questa volta fatica a reagire e si ritrova sotto di sette lunghezze sul punteggio di 19-12. Il tecnico ospite prova a giocarsi l’ultima carta chiamando la sospensione per interrompere il ritmo delle biscegliesi. Il tentativo, però, non ha buon esito poiché il team biancazzurro mantiene alta la concentrazione e chiude la pratica sul 25-19 mettendo fine alle ostilità con un perentorio 3-0.

Grazie alla vittoria ottenuta, il sodalizio del presidente Angelo Grammatica può ora attendere con tranquillità l’esito della seconda gara del triangolare che si terrà, giovedì 10 giugno, sul parquet di Acquaviva tra le baresi e l’altra formazione cittadina, la Star Volley, e concentrarsi sulla preparazione della stracittadina in programma domenica prossima che determinerà la formazione che conquisterà il pass per la finale. (FOTO: UFFICIO STAMPA SPORTILIA)

SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE – VOLLEYUP ACQUAVIVA 3-0

SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE: Nazzarini, Dominko, De Palo, Ottomano, Lamanuzzi, Di Reda, Luzzi (L); Roselli, Gentile, Massaro (L), Di Pinto, Todisco, Galasso. All. Nuzzi.

​VOLLEYUP ACQUAVIVA: Serio, Sportelli, Losavio, Porreca, Sozio, Notarnicola, Trotti (L); Cacciapaglia, Forino, Quatraro, Addabbo, Lanfredini, Bavaro (L). All. Fanelli.

ARBITRI: Guerra e De Nicola.

PARZIALI: 25-17, 25-20, 25-19.