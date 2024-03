Sportilia, vittoria agrodolce contro il Bitetto

Affermazione dal sapore dolceamaro per Sportilia che supera per 3-0 il Pianeta Sport Bitetto nell’ultimo impegno del campionato di serie D ma, nonostante si sia classificata al quarto posto con 26 punti così come la Pegaso 93 Molfetta, disputerà i playout a seguito del minor numero di successi rispetto alla squadra molfettese.

La compagine di coach Nuzzi si aggiudica il primo set per 25-19. Il secondo set vede la squadra ospite partire meglio e portarsi sull’8-10 ma Sportilia non molla. Le biscegliesi ribaltano la situazione e se lo aggiudicano con il punteggio di 25-18. Nella terza frazione si assiste ad un duello punto a punto per poi vedere le azzurre prendere il sopravvento e vincerlo per 25-18.

Conclusa la prima fase di stagione, Sportilia attende ora di conoscere la propria avversaria nei playout (gli incroci interesseranno le squadre classificate dal quinto posto in poi dei tre gironi di serie D).

Foto: Annarita Boccaforno